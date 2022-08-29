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الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستعد لافتتاح معرض «أهلا مدارس 2022»

تحت شعار مبادرة كلنا واحد ومشاركة 100 تاجر

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستعد لافتتاح معرض «أهلا مدارس 2022»
نادية سلام

نادية سلام

12:55 م, الأثنين, 29 أغسطس 22

تستعد الغرفة  التجارية المصرية بالإسماعيلية ، لافتتاح معرض أهلا مدراس 2022 ، في سبتمبر القادم بحديقة الشيخ زايد، وذلك بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، تحت شعار مبادرة ” كلنا واحد ” التابعة لوزارة الداخلية ، و بالتنسيق مع الجهات المعنية ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022 /2023.

ووجه رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، إيهاب زهدي الأمين المساعد لصندوق بالغرفة والدكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة ، محمد السيد مدير الغرفة للوقوف على جميع التجهيزات اللازمة للمعرض ، والتأكيد على أن جميع المعروضات خاصة بالزي المدرسي ومستلزمات المدارس فقط ، بجوده عالية وبتخفيضات تتراوح من 20 : 30% ، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين ، ورفع العبء عن كاهله.

 يتضمن المعرض تقديم جميع المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي للطلاب ، مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية ، كما يوفر المعرض جميع الأدوات الدراسية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية بمشاركة 35 شركة من الشركات الكبرى ، و65 عارضة مقسمة على فترتين بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال بالغرفة ، بإجمالي 100 تاجر وعارضة ، ويستمر المعرض 45 يوميا من افتتاحه.

وأكد “عثمان”  أن الغرفة تعمل على قدم وساق لإنهاء الاستعدادات ، مع تشكيل لجنة للمرور على المعرض بشكل دائم طوال فترة المعرض ، للتأكد من المعروضات والإعلان عن الأسعار، لتحقيق الاستفادة المرجوة من المعرض ، ورفع العبء عن المواطنين.

نادية سلام

نادية سلام

12:55 م, الأثنين, 29 أغسطس 22