الغرفة التجارية بالإسماعيلية تستعد لافتتاح معرض «أهلا مدارس 2022»

تستعد الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية ، لافتتاح معرض أهلا مدراس 2022 ، في سبتمبر القادم بحديقة الشيخ زايد، وذلك بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، تحت شعار مبادرة ” كلنا واحد ” التابعة لوزارة الداخلية ، و بالتنسيق مع الجهات المعنية ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022 /2023.

ووجه رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، إيهاب زهدي الأمين المساعد لصندوق بالغرفة والدكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة ، محمد السيد مدير الغرفة للوقوف على جميع التجهيزات اللازمة للمعرض ، والتأكيد على أن جميع المعروضات خاصة بالزي المدرسي ومستلزمات المدارس فقط ، بجوده عالية وبتخفيضات تتراوح من 20 : 30% ، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين ، ورفع العبء عن كاهله.

يتضمن المعرض تقديم جميع المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي للطلاب ، مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية ، كما يوفر المعرض جميع الأدوات الدراسية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية بمشاركة 35 شركة من الشركات الكبرى ، و65 عارضة مقسمة على فترتين بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال بالغرفة ، بإجمالي 100 تاجر وعارضة ، ويستمر المعرض 45 يوميا من افتتاحه.

وأكد “عثمان” أن الغرفة تعمل على قدم وساق لإنهاء الاستعدادات ، مع تشكيل لجنة للمرور على المعرض بشكل دائم طوال فترة المعرض ، للتأكد من المعروضات والإعلان عن الأسعار، لتحقيق الاستفادة المرجوة من المعرض ، ورفع العبء عن المواطنين.