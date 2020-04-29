الغرفة التجارية بالإسماعيلية تخصص 150 ألف جنيه للمشاركة المجتمعية

أكد المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، أن المكتب التنفيذي للغرفة وافق على تخصيص مبلغ 150 ألف جنيه من موازنة الغرفة لعام 2020، للمشاركة المجتمعية.

وتم الاتفاق على توجيه المبلغ إلى الجانب الصحي بالمحافظة من شراء أجهزة تنفس ومستلزمات صحية وفقًا، لما تراه المحافظة من احتياجات، وتتضمن أيضًا عمل توعية صحية للتجار من خلال المواد الدعائية ومطبوعات يتم لصقها على كل المحلات في نطاق المحافظة.

وأشار رئيس الغرفه التجارية إلى موافقة محافظ الإسماعيلية على خمسة شوادر لبيع الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، بأسعار مخفضة تناسب المستهلك في الإسماعيلية بهدف محاربة أرتفاع الأسعار والتخفيف عن المواطن.

وقال إنه تم تحديد 2 شادر في منطقة البهتيني وبجوار مستشفى الحميات للخضر والفاكهة والسلع التجارية وشادر في المنطقة الخامسة بالشيخ زايد أمام صيدلية الجمل وآخر بجوار مسجد حراء، وشادر بجوار نادي الطيران في الطريق الدائري ليخدم سكان حي السلام.

يذكر أن الغرفة رفعت تقريرًا مفصلًا للاتحاد العام للغرف التجارية عن عدد المنشآت المغلقة من بداية الحظر داخل الإسماعيلية وتصنيف وعمل كل منها، إضافة إلى العديد من التوصيات التي اتخذتها لجنة الأزمات بالغرفة للعديد من الالغرفةمنشآت التجارية التي وقعت في الضرر من جراء الحظر.