الغرفة التجارية بالإسماعيلية تجتمع مع التجار لتدشين مبادرات تخفيض الأسعار

أكد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، حرص الدولة والأجهزة المعنية على تخفيف العبء عن كاهل المواطن من خلال تدشين عدد من المبادرات خلال الفترة القليلة المقبلة، لتخفيض أسعار السلع وخاصة الغذائية، لافتا إلى عقد عدد من الاجتماعات المكثفة مع التجار ورؤساء الشعب لوضع إستراتيجية دقيقة يشعر من خلالها المستهلك بحلول ملموسة.

والتقى الشافعي وأعضاء مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية مع عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار، متوقعا بداية انخفاض أسعار السلع الغذائية بدءا من الأسبوع المقبل.

كما أشار رئيس الغرفة إلي استمرار إقبال المواطنين علي معرض «أهلا مدارس» بالإسماعيلية، وردود الأفعال الإيجابية تجاه أسعار مستلزمات المدارس والملابس والأحذية وكذلك توافر بعض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30 %.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

وقال مدبولي: سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.