 الغرفة التجارية بالإسماعيلية تؤكد استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، اليوم الأحد عن العمل بقائمة الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في أسواق التجزئة بالمحافظة،.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية إلى أن أسواق الخضراوات والفواكه، تشهد ثباتا في الأسعار وإقبالا على عمليات البيع والشراء.

وكشف جلال الطاهر، رئيس شعبة الخضر والفاكهة عن قائمة أسعار استرشادية للخضراوات والفاكهة للعمل بهآ في أسواق التجزئة بالاسماعيلية، مشيرا إلى أن سعر كيلو طماطم فرز أول يتراوح من 3.5 : 5 ، و طماطم فرز ثان من 2: 3.5 ،و طماطم صلصة 1 جنيه ، وبطاطس قلية من 5-6.5 ، و بطاطس قلية نمرة 2 من 3-5 ، و بطاطس طبخ من 2-4 .

كما تتضمن قائمة الأسعار ، الكوسة 5- 6.5 ، و خيار نمرة 2 من2.5-4، و جزر نمرة 1 من 5-6.5 ، و جزر نمرة 2 من 2-4، و باذنجان رومي من 2-4 ، و باذنجان عروس من 3.5-5 ، و فلفل حار وفلفل بارد من3-5 ، و ملوخية من 6_8، وبامية من 18-22، وليمون من18-25، وشمام وشهد من3-5، وعنب أحمر وأبيض من8 -12، وتفاح بلدي من 10-12 ،وبطيخ حسب الأحجام من 15-20 و 25-30، ومانجو سكري بشاير من20 -25، ومانجو صديقة بشايرمن 20-25، وتفاح مستورد من20-30 حسب الجودة وبلد المنشأ .

وأشار على العكرمي ،سكرتير شعبة الخضر والفاكهة إلى أن هناك، ثباتا فى الأسعار خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع الجديد، مشيرا إلى عدم تأثرها بالزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات و ذلك بسبب توافر كميات كبيرة في إنتاجية الخضر والفاكهة مما يساعد علي استقرار الأسعار فى أسواق التجزئة.