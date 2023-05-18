الغرفة التجارية بالإسكندرية: مصر لديها اتفاقيات عديمة الجمارك مع أفريقيا والعالم العربي

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إن مصر فتحت أبوابها للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل واللوجستيات، من تشغيل وخدمات الموانئ إلى إنشاء وتشغيل الموانئ الجافة والمحاور اللوجستية إلى النقل البحري والنهري.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر “فرصك الاستثمارية والتصديرية إلى مالطا” أن مصر تعد مُصنِّعًا رئيسيًا للمستحضرات الصيدلانية، ولديها اتفاقيات تسجيل سريعة وعديمة الجمارك مع أفريقيا والعالم العربي، كما تعد مصر مركزًا رائدًا لمركز التجارة الدولية.

واستكمل: إنه يجب التعاون في مجال التعليم، فالإسكندرية بها 5 جامعات تستضيف عشرات الآلاف من الطلاب من العالم العربي وأفريقيا.

كما أشار إلى أن مصر تعمل بشكل أساسي ومتطلع في قطاع الزراعة، حيث تم استصلاح 1.5 مليون فدان، بجانب المزيد من المشاريع المختلفة.

وأوضح أنه لا يجب النظر إلى مصر كوجهة، بل كبوابة لأعمال أكبر، كما يجب التعاون معًا لدخول الأسواق الإقليمية في أفريقيا والعالم العربي.

يذكر أن المؤتمر يأتي في إطار فعاليات الغرفة التجارية بالإسكندرية لتنمية العلاقات الخارجية وتنشيطها، وزيادة التبادل التجاري.