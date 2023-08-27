الغرفة التجارية بالإسكندرية: لدينا نيه صادقة لتنمية الأعمال مع روسيا

قال أحمد حسن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إن الفترة الحالية تشهد صعوبات اقتصادية محلية ودولية تستدعى بذل جهد أكبر مع الدول الصديقة .

وأضاف أننا لدينا توجه واضح ونيه صادقة لتنمية الأعمال مع روسيا ، لافتاً إلى أننا نتمتع بعلاقات قوية بين البلدين .

جاء ذلك خلال كلمته خلال استقبال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وفدا روسيا تجاريا لبحث سبل التعاون، بحضور ومشاركة القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية كارين فاسيليان، ووفد من غرفة التجارة والصناعة بإقليم كراسنودار، والمكتب التجاري الروسي بمصر، وعدد من الشركات الروسية.

وأشار إلى أهمية ما تبذله الغرفة من جهد فى ظل الأوضاع الراهنة لافتاً إلى أهمية زيادة التعاون المشترك بين الجانبين المصري والروسي في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراييجي بين مصر وروسيا، تساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا السياحي والسياسي بين البلدين.

كما جاء ذلك بحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وهم أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعي ورانيا نصير و أحمد الكاتب، فضلاً عن بسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة .