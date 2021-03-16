الغرفة التجارية بالإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع QNB الأهلي لتأمينات الحياة

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة اأحمد الوكيل بروتوكول تعاون مع شركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة، بهدف تيسير حصول أعضاء الغرفة التجارية من التجار على الخدمات التأمينية المختلفة التي تقدمها الشركة. وقام عمرو الشيمي العضو المنتدب لشركة QNB الأهلي لتأمينات…

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة اأحمد الوكيل بروتوكول تعاون مع شركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة، بهدف تيسير حصول أعضاء الغرفة التجارية من التجار على الخدمات التأمينية المختلفة التي تقدمها الشركة.

وقام عمرو الشيمي العضو المنتدب لشركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة بتوقيع البروتوكول مع الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، في بداية كلمته، إن “غرفة الإسكندرية” على استعداد تام للتعاون في أي أمر يخلق جسور تعاون مشترك بين الغرفة والشركة بما يعود بالنفع على كلاً من أعضاء الغرفة والتجار الراغبين في الحصول على الخدمات التأمينية، التي سوف تقدم لهم من شركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة.

وأضاف أن الهدف من البروتوكول، الارتقاء بالخدمات الماليه المقدمة لمنتسبي الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ووضع آليات وأطر للتعاون المشترك بين شركه QNB الأهلي لتأمينات الحياه و”غرفة الإسكندرية”، بغرض تيسير إجراءات التأمين لأعضاء الغرفة الراغبين في الحصول على باقات تأمينية متنوعة، وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميزة خاصة بأعضاء الغرفة.

وأشار إلى أن ذلك البروتوكول يأتي ضمن خطة الغرفة لقيادة مسيرة التحديث للقطاعات التجارية، فهذا البروتوكول ليس الأول من نوعه، فقد وقعت “غرفة الإسكندرية” بروتوكول تعاون في شهر أغسطس الماضي من عام 2020، مع بنك QNB الأهلي، كان يستهدف تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين في الحصول على تمويل من البنك، وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة.

وأكد أن تلك الخطوات التي تتخذها “غرفة الإسكندرية”، تأتي تماشيًا مع توجهات الدولة بالتحول الرقمي وتطبيق قواعد الشمول المالي في كافة التعاملات الاقتصادية والتجارية ودعمًا وتيسيرًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

من جانبه أوضح الأستاذ عمرو الشيمي العضو المنتدب لشركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة، أن التعاون الوثيق مع الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية و QNB الأهلي على مدار أعوام عديدة، ساهم بدور فعال في بداية شراكة جديدة بين شركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة “إحدى الشركات التابعة لـ QNB الأهلي” والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وأضاف أن البروتوكول سوف يوفر للغرفة خدمات تأمينية مبتكرة لشريحة كبيرة من التجار، حيث أن QNB الأهلي لتأمينات الحياة تعد واحدة من أكبر شركات التأمين على الحياة في السوق المصري، ولديها خبرة فائقة في مجال تأمينات الحياة للأفراد والشركات وإدارة صناديق الاستثمار.

وأشار إلى أن شركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة تأسست في إبريل 2003 بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 19/2003 والذي بموجبه تزاول الشركة نشاط تأمينات الحياة بجميع أنواعها.