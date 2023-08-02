الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم ورشة عمل الفاتورة الإلكترونية الأسبوع المُقبل

تنظم الغرفة التجارية بالإسكندرية الأسبوع المُقبل ورشة العمل الخاصة بالفاتورة الإلكترونية ودليل المخلص الجمركي ودليل المستورد ودليل المصدر بحضور عدد من قيادات الجمارك وبعض المتخصصين بدار الغرفة التجارية 31 ش الغرفة التجارية بمحطة الرمل.

ووجهت الغرفة التجارية بالإسكندرية دعوة لعدد من أصحاب الأنشطة الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي والنقل الدولي لحضور ورشة العمل بدار الغرفة التجارية 31 ش الغرفة التجارية بمحطة الرمل .



يأتي تنظيم ورشة العمل بعد أن عقدت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد عبد المحسن لقاء مع مدير عام الإدارة العامة لأنظمة إدارة المخاطر بهدف التعريف بمنظومة المخاطر بالجمارك المصرية الثلاثاء 1 أغسطس 2023 بمقر الجمعية، حيث شارك باللقاء من جانب الجمعية محمد حفني رئيس لجنة التجارة الداخلية والمهندس محمد حسن عبد القادر رئيس لجنة النقل واللوجستيات، وعبد العال على، ووليد القيار نواب لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور شريف الديواني مستشار الجمعية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية.



ومن جانب المصلحة شارك بالحضور اسماعيل محمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لأنظمة إدارة المخاطر، و تامر أحمد السيد مدير إدارة تكنولوجيا المخاطر، والمهندس مينا فايز عبده مدير إدارة التقييم والمتابعة، كما شارك بالحضور محمد العرجاوي نقيب المستخلصين الجمركيين ونائب رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، وعلي عبد الحليم رئيس جمارك المنطقة الشمالية والغربية الأسبق.

من جانبه استعرض إسماعيل محمد أسس تطبيق منظومة المخاطر الجديدة، مستعرضا كيفية عمل منظومة المخاطر الشاملة التي تقوم بتحديد وتقييم المخاطر ووضع أسلوب رقابي فعال، موضحا نتائج أعمال منظومة المخاطر الجديدة وأثرها على مسارات الإفراج على أرض الواقع.

كما تم شرح التكنولوجيا التي يتم استخدامها في إدارة المخاطر من حيث تحديث معايير المخاطر مما كان له بالغ الأثر فى تحسين نسبة الإفراج بالمسار الأحمر.



ومن ناحيتة طالب محمد عبد المحسن لجنة الاستيراد والجمارك، بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بضرورة الاستماع إلى المتعاملين من القطاع الصناعي والقطاع التجاري للعمل على حل المعوقات التي تواجههم، مما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.

فيما رحب إسماعيل محمد بفتح قناة تواصل فعالة مع أعضاء الجمعية لتلقى شكواهم والعمل على حلها أول بأول، مؤكدا أهمية الاطلاع على تلك المعوقات والمشاكل للعمل على حلها مما يساهم ويساعد في تطوير منظومة المخاطر الجديدة.

وطالب رئيس الادارة العامة لإدارة المخاطر بأن يوضح كل المستوردين المواصفات بدقة في الفواتير الواردة من الموردين حتى يكون التصرف من المثمن والكشاف واضح الاتجاه ولا تتعرض السلعة الواردة للتقدير الشخصي من أي معاين لها.