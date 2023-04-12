الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لصناعة التريكو والاتجاهات المستدامة الجديدة للشركات الصغيرة

تعقد الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية غدًا الخميس الساعة ١ ظهرًا، عبر zoom بالتعاون مع اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، ورشة عمل “صناعة التريكو والاتجاهات المستدامة الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

ويقدم الورشة الدكتور علاء بدر عرفة، أستاذ دكتور بكلية الهندسة، قسم النسيج، جامعة الإسكندرية.

ويأتى ذلك بعد أن دعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وبالتعاون مع اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية لحضور ورشة عمل تحت عنوان “منسوجات الألياف والاتجاهات الحديثة في استخدام الألياف”، الأسبوع الماضى.

حيث قدم الورشة الدكتور أحمد حسنين ، الأستاذ المشارك بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وتأتي ورشة العمل في إطار تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفاعليات التي تستهدف الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات المنسوجات والجلود والأحذية لمواجهة تحديات هذه القطاعات التقليدية، ضمن مشروع ENI CBC MED الممول من الاتحاد الأوروبي [email protected]