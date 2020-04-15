الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم ندوة للتسويق الإلكتروني

من المقرر أن تقام الندوة يوم الثلاثاء القادم الموافق الحادى والعشرين من أبريل الجارى

قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظيم ندوة إلكترونية من خلال برنامج زووم أون لاين، وذلك للتعريف بالتجارة الإلكترونية وكيفية التجهيز للبيع من خلال الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية.

يأتى تنظيم الندوة فى ظل ما تمر به البلاد من ظروف خاصة، غيرت المفاهيم وأثرت على ظروف الحياة الخاصة والعامة وعلى مجال التجارة فى مصر والعالم.

حضور الندوة بالتنسيق مع لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة

ومن المقرر أن تقام الندوة يوم الثلاثاء القادم الموافق الحادى والعشرين من أبريل الجارى فى تمام الثامنة والنصف مساء، ويتم التنسيق لحضور الندوة مع لجنة ادارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة والتى اخذت على عاتقها ان تقدم الإرشاد لتجار الإسكندرية والراغبين فى تنمية أعمالهم ومواكبة عصر التكنولوجيا.

وتستهدف لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة من إرشاد التجار لتعظيم مصادر دخل تجارهم من خلال إقامة ندوة إلكترونية من خلال برنامج زووم أون لاين، وذلك لمواكبة الوضع الجديد من خلال التعريف بالتجارة الإلكترونية وكيفية التجهيز للبيع من خلال الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية.

ويستهدف ذلك السعى لتحقيق النجاحات التى يمكن أن تساعد فى تغيير منحنى الضرر إلى اسفل وتعويض جزء من الخسارة لا بأس به، ما يعود بالنفع على عموم تجار الاسكندرية خاصة وعلى عموم تجار الجمهورية كافة.



وتتزايد أهمية التسويق الإلكترونى، فى الفترة الحالية فى ظل تزايد ساعات الحظر المفروض على حركة الأشخاص والمواصلات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لوقاية والحد من اتشار فيروس كورونا.

وتساعد بعض الوسائل والادوات التكنولوجية الحديثة على تخفيف الاختلاط وزيادة حركة البشر والتقليل من التجمعات.

وتعتبر التجارة الإلكترونية من أبرز وسائل المعاملات التجارية فى الوقت الراهن، التى تشهد نمواً فى التعاملات بها فى عدة دول بالعالم.