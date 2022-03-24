الإسكندرية

الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم ندوة تعريفية عن خدمات لجنة إدارة الموارد البشرية

الاثنين المقبل
معتز محمود 6:43 م, الخميس, 24 مارس 22 6:43 م, الخميس, 24 مارس 22

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دعت لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية في الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة ريهام عادل، لحضور ندوة تعريفية لمنتسبي الغرفة عن الخدمات المقدمة من اللجنة.

ويأتى ذلك تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وتأتي تلك الندوة بحضور ريهام عادل رئيس لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بغرفة الإسكندرية، ونيهاد حسن عضو لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة.وذلك الاثنين المقبل الموافق 28 مارس، في تمام الساعة الـ6 مساءً، في مقر الغرفة.

وفى سياق آخر افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، مؤخراً معرض “أهلا رمضان” بأرض كوتة، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية السيد اللواء محمد الشريف، ووكيل وزارة التموين الأستاذ محمد سعد الله.

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قال الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إن معرض “أهلاً رمضان” هذا العام، تقدم فيه الشركات المشاركة في المعرض، خصومات وعروض مختلفة، دعمًا للمواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأكرانية.وأضاف أن معرض “أهلاً رمضان” هذا العام يوفر كافة السلع الأكثر استهلاكًا خلال شهر رمضان، من خلال ٥٠ منفذ بيع، مؤكدًا أن السلع كافة متوفرة بالمحافظة، لما بعد شهر رمضان، ولشهور مقبلة، لكي يطمئن المواطن السكندري على احتياجاته اليومية، وبأسعار مناسبة.

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من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن معرض “أهلاً رمضان” يوفر كافة السلع بخصومات تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥%.وأشار إلى توافر 323 منفذ ثابت ومتنقل بالإسكندرية بهدف تلبية احتياجات المواطنين، مضيفًا أن المحاقظة تعمل على محورين لمحاربة ارتفاع الأسعار، المحور الأول هو توفير السلع بأسعار مخفضة في أنحاء المحافظة كافة، أما المحور الثاني فهو القضايا التموينية التي يتم ضبطها على المخالفين لتحذير التجار من أي مخالفات.

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وفي ختام كلمته أكد أن الدولة تعمل على توفير كافة السلع، مطالبًا المواطنين بعدم تخزين البضائع وسحبها خوفًا من نقصها في الأسواق، فجميع السلع متوفرة لعدة شهور مقبلة.جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وعضوي مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري، والأستاذ محمود مرعي.

يذكر أن المعرض يستقبل العملاء يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ11 مساءً، بأرض كوتة، في منطقة الأزاريطة.

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بقلم معتز محمود

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