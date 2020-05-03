الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم ندوة أون لاين عن «طرق الدفع الإلكترونى»

هناك عدة مفاهيم خاطئة في التجارة الإلكترونية، أبرزها أن البيع يزداد تلقائيًا بمجرد إنشاء المتجر الإلكتروني، فهذا الاعتقاد خاطئ، فيجب التسويق للمتجر بشكل جيد حتى يمكن زيادة المبيعات

تنظم الغرفة التجارية بالإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مايو ندوة بالتنسيق مع شعبة الاقتصاد الرقمى بالغرفة تحت عنوان: “طرق الدفع الإلكترونى” ، وذلك مع تعاظم دور هذه التجارة فى الوقت الراهن ، خاصة فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتقليص العمالة قدر الإمكان كمحاولة للحد من انتشار الوباء، أصبح الكثير من الموظفين يعملون من منازلهم ضمانًا لسلامتهم.

وتعد هذه الندوة هى ثانى حلقات سلسلة “تطوير الأعمال بالتجارة الإلكترونية”، للتعرف على طرق الدفع الإلكتروني، وكيفية تسهيل طرق الدفع على العملاء، وزيادة مبيعاتك وتجارتك من خلال الدفع الإلكتروني، وذلك الثلاثاء المقبل في الساعة الـ10 مساءً، عبر تطبيق zoom.



ويحاضر في الندوة المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة “فوري”، وسيناقش خلال الندوة إمكانيات الشركة، وكيفية تمكين أصحاب المشاريع والتجار من إتاحة الدفع الإلكتروني لأعمالهم.



وتقوم شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وتحت رعاية الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة، بالتنسيق مع منتشبى الغرفة لحضور تلك الندوة .

وشرعت الغرفة التجارية بالإسكندرية مؤخراً فى تنظيم ندوات أسبوعية لتطوير الأعمال بالتجارة الإلكترونية ، وذلك في الثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر رمضان، في تمام الساعة ال١٠ مساءً، عبر تطبيق زووم، ويأتى ذلك مع تعاظم دور هذه التجارة فى الوقت الراهن ، خاصة فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتقليص العمالة قدر الإمكان كمحاولة للحد من انتشار الفيروس، أصبح الكثير من الموظفين يعملون من منازلهم ضمانًا سلامتهم.

كما تتزايد أهمية تلك الندوات فى ظل ما تمر به البلاد من ظروف خاصة ، غيرت المفاهيم وأثرت على ظروف الحياة الخاصة والعامة وعلى مجال التجارة فى مصر والعالم.



ومن المقرر أن يحاضر فى تلك الحلقات نخبة من المتخصصين في التجارة الإلكترونية، وذو خبرات عالمية، ويلحق تلك الحلقات تدريب “أون لاين” ، وذلك برعاية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، شعبة الاقتصاد الرقمي،



وقامت الغرفة مؤخراً بتنظيم الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظيم ندوه إليكترونيه من خلال برنامج زووم اون لاين ، وذلك للتعريف بالتجارة الإليكترونية وكيفية التجهيز للبيع من خلال الانترنت ومنصات التجارة الإليكترونية.

هناك عدة مفاهيم خاطئة فى التجارة الإلكترونية

ويرى البعض أن هناك عدة مفاهيم خاطئة في التجارة الإلكترونية، أبرزها أن البيع يزداد تلقائيًا بمجرد إنشاء المتجر الإلكترونى، فهذا الاعتقاد خاطئ، فيجب التسويق للمتجر بشكل جيد حتى يمكن زيادة المبيعات.

ومن المفاهيم الخاطئة أيضًا أن التجارة الإلكترونية معقدة وصعبة وسوف تندثر مع الوقت، وهذا مفهوم خاطئ جدًا، فالأرقام والواقع يؤكد أن حجم التجارة الإلكترونية في زيادة، والمستقبل متغير، ويجب وضعها في الاعتبار.

ويأتى ذلك بعد أن تم مؤخراً إعلان الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عن مبادرة تحت عنوان: “الكورونا مصيرها تنتهى ” تدعو فيها الغرفة جميع منتسبيها للحفاظ على صحة جميع العاملين لديهم وتوفير البيئة الصحية لهم ليمكنهم ذلك من مواصلة العمل والانتاج حيث انهم الرأسمال الحقيقى والقاطرة الأساسية للنمو والرخاء لمصر وهم وأخوتنا وابنائنا وواجبنا الحفاظ وعليهم ورعايتهم”.