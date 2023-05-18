الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم مؤتمر «فرصك الاستثمارية والتصديرية إلى مالطا»

انطلقت بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية فعاليات مؤتمر “فرصك الاستثمارية والتصديرية إلى مالطا” وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة و أعضاء مجلس الإدارة المهندس محمد فتح الله، والمهندس هشام حلمي، والمهندس هاني شمسية ومحمود مرعي، والمهندس البديوي السيد، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية، وعدد من أعضاء الشعب التجارية.

كما تم تقديم نبذة عن المجالات الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في مالطا، وكيفية العمل والتعاون لزيادة التعاون بين الجانبين.

وتم خلال المؤتمر عرض تقديمي للوضع الاقتصادي الحالي لمالطا، وحجم الأعمال في عدة مجالات كان أبرزها تكنولوجيا المعلومات وصناعة الأدوية وقطاع التعليم والقطاع الغذائي والفنون البصرية والنقل الدولي، قدمه الوفد التجاري والاستشاري لدولة مالطا.

يذكر أن المؤتمر يأتي في إطار فعاليات الغرفة التجارية بالإسكندرية لتنمية العلاقات الخارجية وتنشيطها، وزيادة التبادل التجاري.