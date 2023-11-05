الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم غدًا ندوة «بوابتك لدخول الأسواق الخارجية»

تنظم لجنة إدارة وتنمية الموادر البشرية في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة ريهام عادل، غدا ندوة تعريفية عن كيفية الحصول على شهادات الجودة “بوابتك لدخول الأسواق الخارجية”.

وذلك بحضور الدكتور إسلام العليمي استشاري نظم الجودة والتميز المؤسسي وعضو لجنة الموارد البشرية، في تمام الساعة الـ5 والنصف، بمقر الغرفة.

وتقام الندوة تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية،

تستهدف الندوة التعرف على أنظمة الجودة المختلفة ذات أهمية بالغة في عالم الأعمال والصناعة، حيث تسهم أنظمة الجودة في تحسين الأداء العام للمنظمة وزيادة فرص نجاحها على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال تحقيق التوافق مع متطلبات السوق والشهادات الدولية.

تأتي الندوة في إطار فعاليات مبادرة “شباب البلد” والتي تستهدف مساعدة الشباب ورواد الأعمال على اكتشاف المتطلبات الأساسية لسوق العمل والعائد وكيف يمكنها أن إحداث تغييرًا حقيقيًا في الاقتصاد.

للحضور برجاء التسجيل على الرابط الآتي: http://bit.ly/49hpcdo