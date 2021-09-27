الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم حفل تأبين لعدد من منتسبيها

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية خلال كلمته، إن حفل اليوم هو عرفان وتقدير لما قدمه الراحلون لخدمة التجار لأكثر من ثلاثين عامًا

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، حفل تأبين لمصطفى الضوي رئيس شعبة البقالة الأسبق، وأحمد نصار رئيس شعبة المصدرين، ومحمد الطويل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا السابق، وأحمد أبو هارون عضو مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الأسبق.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس “غرفة الإسكندرية”، وعضوي مجلس الإدارة محمد حفني والمهندس هاني شمسية، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والمهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة الإسكندرية، وعبد الله قنديل رئيس غرفة شمال سيناء السابق وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للبقالة، وعدد من رؤساء الشعب، وأسرة الراحلين.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية خلال كلمته، إن حفل اليوم هو عرفان وتقدير لما قدمه الراحلون لخدمة التجار لأكثر من ثلاثين عامًا، مؤكدًا أننا دائمًا ما نتذكر سيرتهم العطرة وذكراهم الطيبة، فهم تركوا لنا ميراثا لن ننساه على مر التاريخ.

وألقى عدد من الحضور كلمات مؤثرة خلال حفل التأبين، عن دور الراحلين في خدمة التجار من الشعب المختلفة، وحملهم للأمانة التي كانت على عاتقهم، وفي ختام الحفل قدمت “غرفة الإسكندرية” دروع التكريم لأسر الراحلين.