الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم احتفالية لتكريم رؤساء الشعب النوعية

انطلقت، منذ قليل، احتفالية الغرفة التجارية بالإسكندرية، التى تنظمها لرؤساء الشعب واللجان النوعية وأعضاء المكاتب التنفيذية، وذلك على هامش احتفالات الغرفة بمرور مئة عام على إنشائها.

ومن المقرر أن يكرم أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، العديد من رؤساء الشعب الحاليين والسابقين، خلال تلك الاحتفالية.

كما أنه من المقرر أن يتم تكريم عدد من أعضاء مجالس الإدارة السابقين؛ تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية.

تأتى تلك الاحتفالية استكمالًا لاحتفالات الغرفة بمرور مائة عام على إنشائها كأول غرفة تجارية في مصر والمنطقة العربية والأفريقية وإحدى أعرق الغرف التجارية على مستوى العالم، حيث أعلن رسميًّا عن تأسيسها في 30 أبريل من عام 1922.

حيث أعدّت الغرفة، فى شهر أكتوبر الماضى، احتفالية ضخمة، بمشاركة وفود من عدة دول، بخلاف مشاركة عدد من المسئولين التنفيذيين بالدولة ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بالمنطقة العربية والأفريقية والأوروبية والعديد من رجال الأعمال من مختلف دول العالم ورؤساء عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية.

وتزامنت احتفالية غرفة الإسكندرية مع احتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي) والذي أسهمت غرفة الإسكندرية في تأسيسه منذ 40 عامًا وترأسه الغرفة حاليًّا لدورتين متتاليتين؛ تكريمًا لدور غرفة الإسكندرية في النهوض بشأن الاتحاد المتوسطي من خلال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية.