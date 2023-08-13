الغرفة التجارية بالإسكندرية تنتهي من تشكيل هيئة المكتب

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، جلسته الإجرائية، لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وجاء تشكيل هيئة المكتب، كالآتي.. استمرار أحمد الوكيل في منصب رئيس الغرفة وكذلك استمرار أحمد حسن النائب الأول للرئيس وأحمد صقر النائب الثاني للرئيس.

وحصل على منصب السكرتير العام عمرو مصيلحي، بينما تولى منصب أمين الصندوق الدكتور ياسر المناويشي بينما حصل على منصب أمين الصندوق المساعد المهندس شريف بقطر.

وحصل على منصب ممثل الغرفة التجارية بالإسكندرية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الدكتور كرم كردي.