الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش مشروع تعزيز القدرات لأسواق المزارعين الأفارقة ودول البحر الأبيض المتوسط

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل اجتماعًا لمناقشة آليات بدء فعاليات مشروع “تعزيز القدرات لأسواق المزارعين الأفارقة ودول البحر الأبيض المتوسط كبديل مرن للتجارة الصناعية” بتمويل إيطالي وتنفذه CIHEAMBari- المركز الدولي للدراسات الزراعية المتطورة للبحر المتوسط، وائتلاف سوق المزارعين العالمي مع مؤسسة كامبانيا أميكا في كولديريتي.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف المصرية والأوروبية، وأحمد حسن نائب رئيس الغرفة التجارية فى الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي، والمهندس شريف الجزيري و كرم كردي، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

ومن الجانب الإيطالي، كارميلو تروكلي – الرئيس التنفيذي لشركة WorldFMC ومؤسسة كامبانيا أميكا في كولديريتي، وريتشارد مكارثي – رئيس مجلس إدارة WorldFMC، وكارميلو سيغليوزو – منسق مشروع CIHEAMBari وجوزيبي ستيتشي، ورانيا خليل – مساعدة مشروع CIHEAMBari، وممثل برنامج مقايضة الديون الإيطالية المصرية أنطونيو بوتوني، وقائد فريق قطاع البيئة والتنمية الريفية، كارميلو أرميتا.

ويتضمن المشروع مشاركة البلدان التالية: تونس وكينيا ولبنان ومصر وألبانيا، وسيتم وضع خطة عمل تخص مختلف البلدان للتفاعل مع السلطات المختصة المحلية والسلطات الإيطالية.

وشمل اللقاء مناقشة الخطة المستقبلية لفعاليات المشروع، والتي من المقرر أن تبدأ في أكتوبر المقبل.