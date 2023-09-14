الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش تداعيات تغيير الزي المدرسي

قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة في شعبة الملابس الجاهزة عقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل بحضور مسؤلي مديرية التربية والعليم بالإسكندرية لمناقشة تداعيات قرار تغيير الزي المدرسي للمدارس الحكومية والذي أعلن عن تفاصيله قبل أيام فقط من بداية العام الدراسي.

وأكد أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية بأنه تم توجيه دعوة رسمية من الغرفة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية عربى أبوزيد لحضور هذا الأجتماع الطارئ.

وأضاف جويا لـ ” المال ” أنه من المقرر أيضاً حضور قيادات من جهاز حماية المستهلك فى هذا الاجتماع يتم توجيه دعوات إليهم بالإضافة لحضور عدد من أصحاب المصانع وأعضاء الشعبة .

وأشار إلى أن هذا الاجتماع الطارئ المقرر عقده الأسبوع المقبل يأتي فى المقام الأول لمناقشة تداعيات تغيير الزي المدرسي فى المدارس الحكومية وانعكاسة على القطاعات الإنتاجية التي تتعامل مع مدخلاات العملية التعليمية .

وأوضح جويا أن هناك العشرات من منتجين ومصنعين الزي المدرسة تضرروا ضررا فادحا وتكبدوا خسائر على خلفية هذا القرار .

وكشف رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن أن هناك العديد من الشكاوى التي وصلت للشعبة من هؤلاء المصنعين للاستغاثة من تداعيات هذا القرار وما يمكن أن يتسبب فيه من خسائر كبيرة لهم والعاملين لديهم .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أكدت أن الزي الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس يهدف إلى إظهار ترتيب وتناغم وانضباط الطلاب داخل المدارس إذ يمثل هذا استكمالًا للأهداف المرتبطة بالعمل التربوى، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات وأيضا غرس ودعم روح الانتماء للمدرسة من خلال إبراز خصوصية كل مرحلة فى هذا الجانب وتحقيق التوافق النفسى والاجتماعى من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ المساواة والعدالة والحد من التنمر والسخرية بين الطلاب بارتداء الملابس الرسمية الموحدة مما يقلل العنف والمشاكل التأديبية داخل المدارس والتقليل من إهدار الوقت والمنافسة بين الطلاب القائمة على التباهى والتفاخر وخفض تكاليف وتخفيف الأعباء على أولياء الأمور.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يلتزم طلاب وطالبات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء زى موحد وفقا للمواصفات،زحيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات الزى المدرسى الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف الدراسية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي: الحلقة الابتدائية (بنون وبنات) يشمل الزي المدرسي مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذى تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة ويمكن استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة محلها – بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.

وتابعت الوزارة: يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت فى فصل الشتاء، وفقًا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة وحذاء مدرسى وجورب بلون مناسب للزي المحدد.

وشددت على أنه بالنسبة لطلاب الحلقة الإعدادية: البنون ارتداء قميص بلون مناسب، وبنطلون طويل وفى فصل الشتاء ويمكن ارتداء بلوفر، أو جاكيت وفقا لما تقرره مديرية ب – البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات (دريل)، باللون الذى التربية والتعليم المختصة وفى فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف، أو ارتداء بلوفر، أو جاكيت استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة بلون المريلة، ويجوز محلها بلون مناسب وحذاء مدرسى وجورب، بلون مناسب للزى المدرسي.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانوية وما فى مستواها، البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل. وفى فصل الشتاء يمكن ارتداء بدوار أو جاكيت، وفق ما تقرع مديريات التربية والتعليم والبنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول مناسب باللون الذى تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة. وفى فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جابت، بلون الجونلة، وفقا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة وحذاء مدرسى وجورب، بلون مناسب للزى المدرسى المختار للبنين والبنات.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري) يشترط فى الغطاء الذى تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأى نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذى تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة وأن يكون ولى الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أى شخص أو جهة غير ولى الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولى الأمر بذلك.