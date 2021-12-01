الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش إجراءات الإقرار الضريبي الإلكتروني

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ندوة عن “الإجراءات التنفيذية تخص الإقرار الضريبي الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية”، بحضور محمد حفني عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية، والدكتور رجب محمد محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور ثروت عبد الباقي رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، ومحمد صلاح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وحسام الخولي نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وأحمد سلامة ممثل الجهاز بالغرفة التجارية.

وقدم حسام الخولي، نبذة عن الجهاز والخدمات التي يقدمها، حيث أوضح أن الجهاز يقدم عدد من الخدمات المالية وغير المالية، وأبرز تلك الخدمات، تقديم دورات ريادة الأعمال والتدريب الفني، وأفكار مشروعات ودراسات جدوى.

وأضاف أن الجهاز يعقد العديد من ورش العمل والندوات المتخصصة لرفع مستوى الوعي الفني، إضافة إلى تقديم خدمة نظام التكويد الرقمي لمنتجات المشروعات الصغيرة، والخدمات التسويقية المختلفة مثل المعارض الداخلية والخارجية، والتعاقدات الحكومية، والتكامل بين المشروعات والتشبيك بالسلاسل التجارية،

كما يقوم الجهاز بتقديم الدعم المالي والفني والتسويقي للحرف اليدوية والتراثية.. كما قدم شرحا لملامح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

في نفس السياق، أوضح الدكتور رجب محمد محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المرحلة المقبلة سيصبح العمل بها بالمصلحة إلكتروني بشكل كامل، في إطار ما تسعى القيادة السياسية له من خلال عملية التحول الرقمي.

كما قدم نبذة عن أهم مواد القانون الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ورفع الإقرارات الضريبية، كما قام بالرد على استفسارات الحضور المتعلقة بالقانون ورفع الإقرارات.

من جانبه أوضح الدكتور ثروت عبد الباقي رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب آلية عمل رفع الإقرار الضريبي الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، والتحديثات التي طرأت عليهما خلال الفترة الحالية.