الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش أوضاع أصحاب المقاهي في ظل ازمة كورونا

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعًا لمناقشة أوضاع أصحاب المقاهي، في ظل ظروف أزمة تفسي فيروس كورونا، وبعد قرار إغلاق المقاهي لأجل غير مسمى منذ 17 مارس الماضي، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



جاء الاجتماع بمقر الغرفة، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، والبوري متولي، رئيس شعبة المقاهي، وعدد من أعضاء الشعبة بالغرفة وتم فيه مناقشة الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها أصحاب المقاهي جراء أزمة فيروس كورونا وقرار الإغلاق، إضافة إلى بعض الموضوعات التي تخص الشعبة في الوضع الحالي.

وجاءت أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع، تقديم اقتراح إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للنظر في إمكانية فتح المقاهي وتقديم خدمة “التيك واي”، بدون جلوس أو انتظار، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، كالتباعد الاجتماعي، ووسائل الوقاية اللازمة، مع تحديد جهة رقابية للإشراف على الالتزام التام بالقرار والإجراءات الاحترازية.

تقديم مقترح لرئيس الوزراء بإمكانية ترحيل الالتزامات المادية

كما بحث الاجتماع تقديم مقترح آخر إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإمكانية ترحيل الالتزامات المادية المقررة على أصحاب المقاهي من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء وغاز، لمدة ستة أشهر، مع الإعفاء من ما يستحق خلال فترة التوقف.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن المشاكل التي تواجه أصحاب المقاهي، إضافة إلى التوصيات التي خرج بها الاجتماع.

