الإسكندرية

الغرفة التجارية بالإسكندرية تعلن فتح باب التقديم على منحة 12000 يورو بمشروع CRE@CTIVE

لتطوير نماذج الأعمال المبتكرة في قطاعات المنسوجات، والملابس والأحذية والجلود.
معتز محمود 6:53 م, الأحد, 2 يناير 22 6:53 م, الأحد, 2 يناير 22

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أعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وبالتعاون مع اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية عن فتح باب التقديم على منحة فرعية بقيمة تصل إلى 12000 يورو، مقدمة من مشروع CRE@CTIVE الممول من الاتحاد الأوروبي لتطوير نماذج الأعمال المبتكرة في قطاعات المنسوجات، والملابس والأحذية والجلود.

وتستهدف المنحة المصممين وأعضاء الصناعة الثقافية والإبداعية، والشركات القائمة على التكنولوجيا أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر في مجال المنسوجات والملابس والأحذية والجلود المتواجدين في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي مصر بالأخص في المحافظات الساحلية، كالإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد.

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وسيحصل المستفيد على تمويل يصل إلى 12000 يورو، وفرصة للتعاون عبر القطاعات والمشاركة في فعاليات التواصل والمبادرات المشتركة عبر الدول المشاركة بالمشروع، وورش أعمال مع اخصائيين في المجال تحت رعاية وتمويل المشروع.

وأوضحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن الموعد النهائي للتقديم هو 28 فبراير 2022.

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بقلم معتز محمود

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