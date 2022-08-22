الغرفة التجارية بالإسكندرية تعلن عن خدمات لجنة الممول والضريبة

أعلنت الغرفه التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل لمنتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، عن خدمات لجنة الممول والضريبة، والتى تشمل خدمات الضرائب العامة (أرباح تجارية – کسب عمل – دمغة – تصرفات عقارية) تقديري وحسابات مؤيدة.

كما تشمل خدمات الضرائب على القيمة المضافة، وخدمة تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني ضريبة عامة وكسب عمل وقيمة مضافة، وخدمات التسجيل في الفاتورة الإلكترونية وتكويد السلع، وخدمات الجمارك.

كما تشمل خدمات الضرائب العقارية وخدمات التأمينات الاجتماعية وخدمات هيئة الاستثمار، وخدمات المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وتدريب أبناء السادة منتسبي الغرفه التجارية لتأهيلهم لسوق العمل لخريجي كلية التجارة.

كما تقوم اللجنة بتوفير خبراء في هذه المجالات يقومون بالتواصل مع المنتسبين بالغرفه التجارية المصرية بالإسكندرية لحل مشاكلهم والرد على استفساراتهم في المجالات السابق ذكرها.

وحددت الغرفة للتواصل والاشتراك يرجى التواصل مع أمين عام لجنة الممول والضريبة مجدي عبد العزيز على رقم: 01001000671.