الغرفة التجارية بالإسكندرية تعقد ورشة عمل للتوعية بالمياه

انطلقت منذ قليل فاعليات بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلاميين، والتى تعقد على مدار يومين.

جاء ذلك بحضور سعادة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، وعضوي مجلس الإدارة محمد حفني، والمهندس شريف الجزيري، وأدار الحوار الدكتور علاء عز الأمين العام لCEEBA.

وتستضيف الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلاميين، والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ويشارك فى الورشة ممثلون من جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، علاوة على بعض الطلبة من الجامعة والأكاديمية.