الغرفة التجارية بالإسكندرية تعقد اجتماعا موسعا لأعضائها مع رئيس هيئة سلامة الغذاء الأحد

قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظيم لقاء موسع لأعضائها مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء وذلك لمناقشة مشكلات المنتسبين وممثلي الشعب المختلفة وعرض استفسارتهم.

وأوضحت مصادر فى الغرفة التجاربة بالإسكندرية لـ ” المال ” أنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل 14 أغسطس الجارى بمقر الغرفة .

وأشارت المصادر إلى أنه تم أخطار العديد من رؤساء الشعب واللجان ال التابعة للغرفة للمشاركة وحضور الاجتماع وطرح أستفسارتهم المتعلقة بنشاط هيئة سلامة الغذاء .

وتضم اللجان والشعب النوعية فى الغرفة التجاري العديد من الأنشطة والقطاعات التى قد تتعامل مع هيئة سلامة الغذاء ، ويكون هناك إمكانية للوقوع تحت مهام الهيئة ومنها لجنة المطاعم والمقاهى، فضلاً عن شعبة المجمدات وغيرها .

وكانت هيئة سلامة الغذاء قد افتتحت فى مارس 2020 مكتبا خاصا بها فى مبنى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وذلك للتسهيل على منتسبى الغرفة فى إجراء التعاملات مع الهيئة وكذلك العمل على أنهاء المستندات الخاصة بهم والتى تتطلب العرض على الهيئة ، وذلك بعد أن تم تقديم مقترح بتوفير مقر بمركز تميز بالمقر الرئيسى للغرفة بمحطة الرمل لأحد موظفى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإمكانية تواجد موظفين أخرين فى أحد مقرات الغرفة.

وكانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية قد عرضت على الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء خلال الاجتماع الذى عقده قبل ثلاث سنوات بحضور عدد من مجلس إدارة الغرفة ومنتسبيها إمكانية توفير مقرات لموظفى الهيئة لممارسة مهام أعمالهم بالمدينة.

وجاء العرض بعد أن أعلن الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الاجتماع عدم توافر مقرات للهيئة بمدينة الإسكندرية، باستثناء المقرات داخل موانئ الدخيلة والإسكندرية، وأن الهيئة تبحث عن مقر لها بالمحافظة لتسهيل القيام بالأعمال المنوطة بها.