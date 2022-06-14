الغرفة التجارية بالإسكندرية تعرض مساعدة الضرائب في نشر التوعية للمجتمع الضريبي

عرضت الغرفة التجارية بالإسكندرية عبر بعض أعضاء مجلس إدارتها المساعدة في الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في الآونة الآخيرة لزيادة الوعي ونشر الثقافة الضريبية بين المجتمع الضريبي والتي شملت بعض اللجان التي نزلت إلى بعض المناطق مؤخرا وغيرها من الجهود .

وأكد محمود مرعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسكندرية إمكانية مساعدة الغرفة للجهود التى تبذلها مصلحة الضرائب على القيمة المضافة لنشر التوعية للمجتمع الضريبي .

جاء ذلك خلال مشاركته فى الاجتماع الموسع لشعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور قيادات بمصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة بالإسكندرية .

وبدوره أكد أشرف قدري رئيس منطقة شرق الإسكندرية في مصلحة الضرائب على القيمة المضافة أن المرحلة الماضية لم تشهد حملات على المحال التجارية وإنما هى لجان توعية للمجتمع الضريبى .

وأضاف قدرى أن هناك تقارير لتقييم تلك اللجان يتم خلالها رصد من أحسن العمل أم لم يحسن، وبناء عى ذلك من أحسن العمل يكافأ ومن لم يحسن يجازى .

وأشار رئيس منطقة شرق الإسكندرية فى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، إلى أن المصلحة تسعى إلى حصر المجتمع الضريبى حصراً ميدانياً شفافاً .

وأضاف أنه تقرر العمل الميدانى بنظام اللجان وذلك لعدة أهداف أهمها سرعة إنهاء الإجراءات، ثم إتمام إجراء عادل لا يخضع لهوى أى زميل ، ثم أن يكون هناك نوع من الالتزام الطوعى .

وشدد على أن المجتمع الضريبى يجب الحفاظ عليه من قبل الإدارة الضريبية ، لافتاً إلى أن الآلة الضريبية والمجتمع الضريبى هما وجهان لعملة واحدة .

وأضاف أن كل أجراء لا يحكم عليه بالنجاح أو الفشل إلا بعد التنفيذ .

وتم خلال الاجتماع الموسع لشعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور قيادات بمصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة بالإسكندرية تم توضيح أن هناك تعليمات عليا ووسطى ومباشرة لكل من يعمل بهذا المجال بعدم تدخل المشاعر الشخصية تجاه المجتمع الضريبي.

كما تم توضيح أنه لا يوجد أي جهات آخرى تقوم بزيارة المحلات إذ أن هذه اللجان موجهة من مصلحة الضرائب المصرية فقط وهي صاحبة القرار النهائي عن تلك الأعمال، وأي تقرير يأتي من خارج المصلحة إذا وجد أنه يصادف الحقيقه أخذ فيه الإجراء المناسب وإذا أثبت عدم صحتها يتم تجنبها.