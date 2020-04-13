الإسكندرية

الغرفة التجارية بالإسكندرية تعدل توقيتات العمل بفروعها بشكل تبادلي

التعديلات فى توقيتات العمل صدرت اليوم، وقررت فيها الغرفة فتح مكاتب السجل التجارى على أن تكون الخدمة مقدمة لتجديد السجل التجارى أو مستخرج حديث فقط
معتز محمود 10:50 م, الأثنين, 13 أبريل 20 10:50 م, الأثنين, 13 أبريل 20

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قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية إدخال بعض التعديلات على منظومة العمل والتوقيتات والأيام فى عدد من الفروع التابعة لها، لتعمل بعضها بالتناوب فى ظل الأوضاع الحالية، والتى تتزامن مع ما تشهده الدولة من إجراءات احترازية فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد.

الخدمة مقدمة لتجديد السجل التجارى أو مستخرج حديث فقط

وكشفت مصادر مُطلعة أن التعديلات فى توقيتات العمل صدرت اليوم ، وقررت فيها الغرفة فتح مكاتب السجل التجارى على أن تكون الخدمة مقدمة لتجديد السجل التجارى أو مستخرج حديث فقط.

وأضافت أن التعديل يشمل أن يتم تقسيم المكاتب بالتناوب فيما بينهم، وأن يكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء مخصصة للسجل العام فى الفرع أعلى اتينيوس الحلونى محطة الرمل أمام جراج الرمل.

وأكدت المصادر أن العمل فى المقر الرئيسى للغرفة الكائن فى ٣١ شارع الغرفة التجارية محطة الرمل سيكون فى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك لخدمات سجل الغرفة التجارية للشركات.

وأوضحت أن العمل فى مقر سجل شرق التابع للغرفة والكائن فى ١١٥ عمارات تعاونيات سموحة سيكون على مدار ثلاث أيام فقط أيضا، وهى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ومواعيد العمل من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

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بقلم معتز محمود

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