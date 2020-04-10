الغرفة التجارية بالإسكندرية تعدل تشكيل لجنة إدارة الأزمات وحل المشكلات

قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية إدخال بعض التعديلات على تشكيل لجنة لإدارة الأزمات التي قامت بإنشائها وتكوينها مؤخرا برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارتها، للمساعدة في حل كافة الأزمات التي تواجه جميع منتسبي الغرفة في الفترة الحالية فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد.

وكشفت مصادر مُطلعة أن التعديلات فى تشكيل اللجنة تضمنت إدخال عدد من رؤساء وأعضاء بعض الشعب التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية ضمن تشكيلها، موضحة أن ذلك فى إطار سعي لجنة إدارة الأزمات لحل كافة المشاكل المتعلقة بمنتسبي الغرفة .

وأضافت المصادر أن الأعضاء المنضمين لتلك اللجنة هم مدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة وأحمد مصطفى رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة، و محمد العنتبلي عضو شعبة خدمات النقل الدولي ، وريهام عادل رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، فضلاً عن خالد فتح الله عضو شعبة مستخلصي الجمارك.

كما شملت التشكيلة أيضاً عضوية الدكتورة اميرة شوقي من شعبة النقل الدولي، والدكتور احمد الخراشي شعبة اصحاب الصيدليات ورانيا نصير من شعبة النقل الدولي ومحمد المهداوي امين عام الغرفة

استمرار تكليف أحمد عبد المنعم مقررا للجنة

وأوضحت أنه تم استمرار تكليف أحمد عبد المنعم أحد موظفى الغرفة ليكون مقررا للجنة، ويمكن تلقى كافة الشكاوى والأزمات عبر البريد الإلكتروني.

و من المقرر أن يكون دور لجنة إدارة الأزمات العمل على حل كافة الأزمات التي تواجه جميع منتسبي الغرفة.

وقررت الغرفة التجارية بالإسكندرية مؤخراً إنشاء لجنة لإدارة الأزمات برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارتها ذلك فى إطار سعي الغرفة التجارية الدائم لدعم وخدمة منتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات مع وضع مقرر للجنة لتلقى كافة الشكاوى والأزمات، للمساعدة في حل كافة الأزمات التي تواجه جميع منتسبي الغرفة في الفترة الحالية فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد.