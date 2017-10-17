الغرفة التجارية بالإسكندرية تطلق مبادرة لتحصيل الرسوم المتأخرة

معتز محمود أطلقت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مبادرة تهدف لتحصيل الرسوم المتأخرة على أعضائها من التجار والصناع ومؤدى الخدمات دون غرامات التأخير المقررة والتى تمثل نحو 25% من قيمة الاشتراك السنوى. ووفقاً للمبادرة فإن العضو يمكنه التقدم بسداد اشتراك الغرفة عن عام 2017 والسنوات ال

معتز محمود



أطلقت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مبادرة تهدف لتحصيل الرسوم المتأخرة على أعضائها من التجار والصناع ومؤدى الخدمات دون غرامات التأخير المقررة والتى تمثل نحو 25% من قيمة الاشتراك السنوى.



ووفقاً للمبادرة فإن العضو يمكنه التقدم بسداد اشتراك الغرفة عن عام 2017 والسنوات السابقة فى موعد غايته 30 نوفمبر المقبل لتفادى سداد التعويض المقرر.



وتنص المادة 25 من قانون الغرف التجارية المعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002 فإن التعويض المقرر والتى تمثل نحو 25% من قيمة الاشتراك السنوى.