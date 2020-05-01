الغرفة التجارية بالإسكندرية تطلب عقد اجتماعات الشُعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية من رؤساء الشعب النوعية التابعة لها مؤخراً عقد اجتماع كل شعبة على حدة من خلال “الواتس أب” أو برنامج “زووم” أو وفق ما يتراءي لمجلس الشعبة من وسائل التواصل الإلكتروني لتحديد الآثار السلبية الواقعة على القطاع والحلول المقترحة لتقليل الخسائر على القطاع وفي حال القطاعات المتأثرة.

ويأتى هذا الطلب بعد أن قررت الغرفة التجارية بالإسكندرية مؤخراً إنشاء لجنة لإدارة الأزمات برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارتها ذلك فى إطار سعي الغرفة التجارية لدعم وخدمة منتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات مع وضع مقرر للجنة لتلقى كافة الشكاوى والأزمات، للمساعدة في حل كافة الأزمات التي تواجه جميع منتسبي الغرفة في الفترة الحالية فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد.

وأشار بعض من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية عقب هذا الطلب إلى أنهم على تواصل بالفعل بشكل مستمر مع أعضاء مجالس إدارة الشعبة الخاصة بهم بهدف التفاعل بشكل سريع مع التطورات.

وأكد حازم المنوفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن بعض مسؤلى الغرفة قاموا مؤخراً بطلب عقد اجتماع لكل شعبة على حدى من خلال الواتس أب أو برنامج زووم أو وفق ما يتراي لمجلس إدارة الشعبة من وسائل التواصل الإلكتروني.

بغرض تحديد الآثار السلبية الواقعة على القطاعات

وأضاف لـ ” المال ” أن هذا الطلب كان بغرض تحديد الآثار السلبية الواقعة على القطاع والحلول المقترحة لتقليل الخسائر على القطاع وفي حال القطاعات المتأثرة سلبا بشكل كبير وتم توقف نشاطها نهائيا .

وجاء اقتراح التواصل على تطبيق الواتس أب لو فى حال عدم إمكانية التواصل على تطبيق الزووم ، وحتى يكون التواصل بحضور مجلس الشعبة والمقرر وسيتم تصعيد النقاط والحلول المقترحة والتوصيات من خلال المقرر.

وكانت الغرفة التجارية بالإسكندرية قد قررت مؤخراً إدخال بعض التعديلات على تشكيل لجنة لإدارة الأزمات التي قامت بإنشائها وتكوينها مؤخرا برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارتها، للمساعدة في حل كافة الأزمات التي تواجه جميع منتسبي الغرفة في الفترة الحالية فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد.

ويشمل الأعضاء المنضمين لتلك اللجنة مدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة وأحمد مصطفى رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة، ومحمد العنتبلي عضو شعبة خدمات النقل الدولي ، وريهام عادل رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، فضلاً عن خالد فتح الله عضو شعبة مستخلصي الجمارك.

كما شملت التشكيلة أيضاً عضوية الدكتورة أميرة شوقي من شعبة النقل الدولي، والدكتور أحمد الخراشي شعبة أصحاب الصيدليات ورانيا نصير من شعبة النقل الدولي ومحمد المهداوي أمين عام الغرفة.