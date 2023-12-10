الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل وفدًا أندونيسيًا لبحث سبل التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا أندونيسيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

تكون الوفد من محمد زعيم ناسوتيون نائب سفير جمهورية إندونسيا والسيدة تيني ميسنال وزير مفوض تجاري ومستشار اقتصادي بالسفارة، ومحمد شهران باكتي مدير الملحق التجاري بالسفارة، ورحمت أمينج مدير الملحق الثفافي بالسفارة ورفقي أرسيد سكرتير نائب للشؤون الاقتصادية بالسفارة، و حسبي الله علوي بالشؤون الاقتصادية بالسفارة، وسيامسيو علام الملحق التجاري بالسفاري.

من جانبه أوضح محمد زعيم ناسوتيون نائب سفير جمهورية إندونسيا أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والإندونيسي، وآليات زيادة التبادل التجاري، حيث يبلغ حجم التبادل بين الجانبين ١.٥ مليار دولار ويجب العمل معًا لتعظيم ذلك الرقم.

وأضاف: نأمل في عقد بروتوكول تعاون بين غرفة الإسكندرية ونظريها في إندونسيا، لتنظيم وعقد لقاءات ثنائية ومزيد من الاتفاقيات التجارية.

وأوضح أنه من الممكن إنشاء توأمة على المستوى الإقليمي ومستوى الغرف التجارية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التجارة والصناعة المصرية والإندونيسية تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والذي تم الاتفاق عليه في مايو الماضي من العام الجاري.

وأشار إلى أنه من الممكن التعاون بين غرفة الإسكندرية والملحق التجاري لإتاحة المعلومات لمنتسبي الغرفة عن فرص التصدير والمعارض الدولية لزيادة الفرص التجارية والتبادل التجاري بين الجانبين.

في السياق ذاته، أشار محمود مرعي عضو مجلس الإدارة بالإسكندرية إلى أن غرفة الإسكندرية ترحب بالتعاون الدائم مع أندونسيا لزيادة حجم التعاون، سواء من خلال الاتفاقيات التجارية أو تبادل الزيارات بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد مزيد من اللقاءات بين الجانبين، وتسلم الدروع التذكارية.