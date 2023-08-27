الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل وفدا روسيا تجاريا لبحث سبل التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وفدا روسيا تجاريا لبحث سبل التعاون، يضم ممثلي شركات في قطاعات متعددة أبرزها القطاع الغذائي و إعادة تدوير النفايات ومولدات الديزل وبعض ممثلي الجهات العلمية والجامعات في بعض التخصصات بإقليم كراسنودار الروسي.

وشهد اللقاء حضور ومشاركة القنصل العام لروسيا الاتحادية بالإسكندرية كارين فاسيليان، ووفد من غرفة التجارة والصناعة بإقليم كراسنودار، والمكتب التجاري الروسي بمصر، وعدد من الشركات الروسية.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وهم أشرف أبو إسماعيل محمود مرعي و رانيا نصير وأحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة .

شهد اللقاء حضور عدد من رؤساء الشعب فى الغرفة وأبرزهم محمد ياسو رئيس شعبة الورق والطباعة، وأسامة مخيمر رئيس شعبة الأسمنت، أشرف سلامة رئيس شعبة الأدوات الكهربائية .