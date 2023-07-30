الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل وفدا ليبيا لبحث التعاون المشترك

عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية لقاء مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي في أحد فنادق الإسكندرية بهدف بحث التعاون المشترك بين الجانبين.

وضم اللقاء وفدا ليبيا رفيع المستوى بحضور قنصل عام ليبيا بالإسكندرية صالح خطاب الساعدي، وصالح العبيدي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، ومحمد الرغيض رئيس اتخاذ الغرف التجارية الليبية والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة بليبيا وغرفة الإسكندرية، وقيادات الجمارك الليبية والمصرية.

كما شارك في اللقاء أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، وأعضاء مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية المهندس شريف الجزيري ومحمود مرعي، والمهندس هاني شمسية ومحمد حفني، والمهندس البديوي السيد، وكرم كردي وعمرو مصيلحي.