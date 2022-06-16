الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل وفدا فيتناميا لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وفدا فيتناميا رفيع المستوى لبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين.

وضم الوفد الفيتنامي كلاً من السفير نجوين هوي دونج سفير جمهورية فيتنام، والسيد نجوين فوك نام نائب المدير العام لمنطقة آسيا قسم السوق الأفريقي بوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، والسيدة نجوين مينه فونج رئيسة منطقة غرب آسيا وقطاع السوق الأفريقي والأعمال التجارية.

في بداية اللقاء قدم أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية نبذة عن تاريخ غرفة الإسكندرية، ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الغرفة ستحتفل بمرور 100 عام على إنشائها خلال العام الحالي، في احتفالية رسمية.

وأضاف أن هناك علاقات ثنائية طيبة قوية بين الجانبين المصري والفيتنامي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري.

وأكد أهمية التعاون خلال تلك الفترة الصعبة التي يشهدها العالم، نتيجة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وما نتج عنهما من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وعدم استقرار سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين لا يعبر عن عمق العلاقات، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري 20 مليون دولار، ومن الضروري العمل على زيادته إلى مليار دولار.

من جانبه، أكد السفير نجوين هوي دونج سفير جمهورية فيتنام، أن فيتنام ومصر لديهما العديد من الإمكانات لتعزيز التعاون في عدة مجالات، أبرزها الزراعة والمنسوجات والسياحة وصناعة الإلكترونيات الكهربائية والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الهدف من اللقاء بحث آليات تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وخلال اللقاء تم تقديم عدد من العروض التقديمية عن الاقتصاد الفيتنامي لتوضيح سبل التعاون التجاري بين فيتنام ومصر في مجال قطاع السوق، كما تم تقديم عروض تقديمية لعدد من الشركات الفيتنامية لتوضيح التخصصات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد صقر نائب أول رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري، والأستاذ أشرف أبو إسماعيل والأستاذ محمود مرعي، والأستاذ البديوي السيد والأستاذ محمد حفني.