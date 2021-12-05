الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل سفير إيطاليا لبحث سبل التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، سفير إيطاليا مايكل كارون، وكيارا صول، القنصل العام لإيطاليا بالقاهرة، اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء قدم وكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية نبذة عن تاريخ الغرفة، ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الغرفة ستحتفل بمرور 100 عام على إنشائها خلال شهر مايو 2022، في احتفالية رسمية.

وأوضح أن “غرفة الإسكندرية” مهتمة بالعمل على زيادة التعاون التجاري بين مصر وإيطاليا، خاصة أن المتغيرات العالمية أصبحت سريعة، ومن المهم استغلال المميزات النسبية بين الطرفين، مشيرًا إلى إمكانية التعاون بين مصر وإيطاليا لدخول أسواق ثالثة، وذلك لجذب الشركات الكبرى للمشاركة، في ظل حدوث حالة التضخم الحالية نتيجة الاختلال في سلاسل الإمداد.

من جانبه أضاف السفير مايكل كارون، أن الهدف من اللقاء بحث كيفية تطوير العلاقات التجارية بين إيطاليا ومصر، مؤكدًا أن هناك إمكانات لنبني علاقات تجارية جديدة في مجال الاستثمارات والتجارة والاستيراد والتصدير، ويحب العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية استئناف خط الشحن السريع للصادرات الزراعية، ودعم التعاون مع اتحاد الغرف الإيطالية لنقل نظام التبادل الإلكتروني للسلع، إضافة إلى التعاون في مجال النقل واللوجستيات بما في ذلك الموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية، وتبادل السلع والنقل البري.

كما أكد الطرفين على أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض الإيطالية، ودعم استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال التمويل والمساعدة الفنية.



وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد المزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الإيطالية في عدة مجالات مختلفة.