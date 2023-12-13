الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة بسرت الليبية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة سرت الليبية فتحي منير، ومحمد رافع مدير الغرفة الليبية المصرية المشتركة وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين .

وخلال اللقاء تم مناقشة آليات التعاون بين غرفتي الإسكندرية وسرت، في عدة مجالات أبرزها موادة البناء، للمساعدة والمشاركة في إعادة تعمير ليبيا وخاصة مدينة سرت.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على عقد مزيد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال المصريين والليبيين خلال الفترة المقبلة، لوضع آليات التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي والمهندس شريف الجزيري و أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد، ورانيا نصير ومحمد حفني.