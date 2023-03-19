الغرفة التجارية بالإسكندرية تستضيف ورشة «خدمات مركز تصميم الأزياء»

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وبالتعاون مع اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية ورشة عمل تحت عنوان “خدمات مركز تصميم الأزياء للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

قدم الورشة الدكتورة عايدة زايد، المدير التنفيذي لمركز تصميم الأزياء والمجوهرات والجلود.. وتم مناقشة كيفية تطوير تصميم الأزياء، وصناعة أزياء مميزة ومختلفة تعمل على تطوير الصناعة، وزيادة عملية التصدير للمنتجات المصرية في قطاع الأزياء.

كما تم توضيح آليات الحصول على تمويل لتطوير الصناعة، وشرح لدورة تصميمات الأزياء بالمصانع، إضافة إلى عرض لخدمات وأنشطة مركز تصميم الأزياء والمجوهرات والجلود.

وتأتي الورشة التي عقدت في مقر الغرفة التجارية في إطار تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات المنسوجات والجلود والأحذية لمواجهة تحديات هذه القطاعات التقليدية، ضمن مشروع ENI CBC MED الممول من الاتحاد الأوروبي [email protected]