الغرفة التجارية بالإسكندرية تستضيف ورشة «خدمات مركز تصميم الأزياء» الأحد

تستضيف الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وبالتعاون مع اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية ورشة عمل “خدمات مركز تصميم الأزياء للشركات الصغيرة والمتوسطة”، الأحد المقبل في الساعة الـ11 صباحًا، بمقر الغرفة.

تأتي الورشة في إطار تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات المنسوجات والجلود والأحذية لمواجهة تحديات هذه القطاعات التقليدية، ضمن مشروع ENI CBC MED الممول من الاتحاد الأوروبي [email protected]

وتقدم الورشة الدكتورة عايدة زايد، المدير التنفيذي لمركز تصميم الأزياء والمجوهرات والجلود، ويديرها المهندس عبد العزيز السلماوي مدير [email protected] NET-LAB.

وحددت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية للمشاركة فى الوررشة التسجيل على الرابط التالي: https://bit.ly/3YG10uF