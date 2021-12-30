الغرفة التجارية بالإسكندرية ترحب بفتح باب تلقي طلبات إعادة تشكيل اللجان

اعتبر البعض أن هناك ضرورة لإشراك اللجان النوعية فى اجتماعات مجلس إدارة الغرفة التجارية لخلق مجتمع أعمال ناجح

أكد عدد من رؤساء اللجان فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ترحيبهم بخطوة فتح باب تلقي طلبات إعادة تشكيل لجان الغرفة، لافتين إلى أن هناك حاجة لتنشيط دور اللجان والشعب النوعية حتى يشعر منتسبى الغرفة بالخدمات التى تقدم لهم ، معتبرين أن أنه لاتوجد صلاحيات ممنوحة للجان النوعية ، وهو يؤثر على دورها فى التعاطى مع بعض المشكلات .

فيما اعتبر البعض أن هناك ضرورة لإشراك اللجان النوعية فى اجتماعات مجلس إدارة الغرفة التجارية لخلق مجتمع أعمال ناجح، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، ودعم وتطوير أعمال منتسبى الغرفة من كل الفئات والمجالات.



كما أشار البعض إلى أنه تم تعيين رؤساء اللجان فقط ثم يأتى بعد ذلك اختيار باقى أعضاء المجلس، لافتين إلى انه سيتم اضافة أعضاء جدد إلى مجلس أدارات بعض اللجان، فيما يعتبر البعض أن تشكيل بعض اللجان تم لإقصاء بعض الأصوات المعارضة لبعض توجهات مجلس الأدارة للغرفة خلال الفترة الماضية .

فى البداية أبدى حسام الحلو رئيس مجلس إدارة لجنة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، ترحيبه بقرار الغرفة التجارية باعتماد أسماء رؤساء مجلس إدارة اللجان النوعية بـ”غرفة الإسكندرية” .

وأكد الحلو على سعى لجنة شركات السياحة والطيران لاستكمال البرامج التى تم وضعها خلال الدورة الماضية ، وحالت التداعيات التى فرضتها ظروف انتشار جائحة فيروس كورنا المستجد من استكمالها، وذلك بعد تجديد الثقة له من الغرفة التجارية بالإسكندرية فى رئاستها .

وأشار رئيس مجلس إدارة لجنة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن اللجنة كانت قد شرعت فى إعداد التجهيزات لإطلاق مهرجان الإسكندرية الأول للسياحة والتسوق وقطعت فى هذه الترتيبات شوطا طويلا حتى ظهور جائحة فيروس كورنا المستجد .

وأشار الحلو إلى أن أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسكندرية قد وعد بتقديم كل الدعم لشعبة السياحة والطيران، موضحاً أنه تم تعيين رؤساء اللجان فقط ثم يأتى اختيار باقى أعضاء المجلس، لافتاً إلى أنه سيتم إضافة اعضاء جدد إلى مجلس الإدارة السابق .

كما أكد الحلو على وجود تعاون خلال الفترة القادمة بين مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسكندية ومجلس أدارة لجنة شركات السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ،

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد تشكيل اللجان النوعية بـ”غرفة الإسكندرية وذلك في إطار اهتمام الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بالتطوير وإعادة الهيكلة خلال الفترة الحالية، للتوافق مع متطلبات العمل، ورفع كفاءة جودة الخدمة المقدمة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية.

كما تسعى “غرفة الإسكندرية” لخلق مجتمع أعمال ناجح، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، ودعم وتطوير أعمال منتسبيها من كل الفئات والمجالات.

وقرر رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل، تشكيل رؤساء اللجان النوعية، اعتبارًا من 15 ديسمبر 2021 ،حيث تولى رئاسة لجنة التعمير والاستثمار العقاري علاء عبد المنعم البسيونى ولجنة أصحاب المقاهي برئاسة شعبان السيد متولي إبراهيم ولجنة أصحاب وتجار البن برئاسة مصطفى محمد أحمد الشيخ ، ولجنة السياحة والطيران برئاسة حسام الدين الحلو.

كما تولى رئاسة لجنة المطاعم محمد محمد نبيل الحلو ـ بينما لجنة المطابع والمكاتب برئاسة محمد علي حسن خليل ، ولجنة تجار السيارات برئاسة محمود أحمد مرعي ، ولجنة سيدات الأعمال برئاسة ريم إبراهيم صيام.. حيث تولى رئاسة لجنة أصحاب مكاتب المقاولات أيمن بدوي ، لجنة الموارد البشرية برئاسة ريهام عادل لجنة اللحوم والدواجن والأسماك برئاسة سمير محمد سويلم ، لجنة تجار الأخشاب والموبيليا برئاسة شاهندا محسن سرور

واعتبر صلاح المصرى رئيس مجلس إدارة لجنة الأقمشة والمنسوجات فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أنه لا توجد ضخ دماء جديدة متوقع فى تشكيل اللجان النوعية فى دورتها الجديدة .

وطالب المصرى بإشراك اللجان النوعية فى اجتماعات مجلس إدارة الغرفة التجارية لخلق مجتمع أعمال ناجح، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، ودعم وتطوير أعمال منتسبى الغرفة من كل الفئات والمجالات.

واعتبر رئيس مجلس إدارة لجنة الأقمشة والمنسوجات فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أنه لاتوجد صلاحيات ممنوحة للجان النوعية ، وهو يؤثر على دورها فى التعاطى مع المشكلات .

كما اعتبر المصرى أن تشكيل بعض اللجان تم لإقصاء بعض الأصوات المعارضة لبعض توجهات مجلس الإدارة للغرفة خلال الفترة الماضية .

وأشار رئيس مجلس إدارة لجنة الأقمشة والمنسوجات فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى أنه من المفترض أن يتم العمل لإتاحة المجال لأكبر قدر ممكن من المشاركة فى تلك اللجان.

وتساءل المصرى عن أنه إذا كان الغرض هو ضخ دماء جديدة فى تشكيل اللجان النوعية فلماذا يتم عبر التعيين ولا يتم عبر الأنتخاب ؟

ومن جانبه وجه مصطفى الشيخ رئيس مجلس إدارة لجنة أصحاب وتجار مطاحن البن فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الشكر لاحمد الوكيل على تجديد الثقة والتعيين فى الدورة الجديدة .

وأشار الشيخ إلى أن اللجنة تسعى إلى نشر الوعي والتطوير ومواكبة التطور على مستوى الصناعة حول العالم.

وأضاف رئيس مجلس أدارة لجنة أصحاب وتجار مطاحن البن فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن الشعبة بدأت جهود بهدف السعى إلى نحديث المحامص البن والاهتمام بوسائل الميكنة والتغليف .

واعتبر البعض من رؤساء اللجان خلال الفترة الماضية أن قرار فتح باب تلقي طلبات إعادة تشكيل اللجان بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، سيكون بمثابة خطوة جيدة لضخ دماء جديدة فى تشكيل تلك اللجان، فضلآ عن أن ذلك من شأنه أن يساهم فى إتاحة المجال لإيصال مطالب المنتسبين فى تلك اللجان وذلك بإيضاح وجهات نظرهم عبر قناة شرعية وقانونية.

كما أشار البعض من رؤساء اللجان فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إلى أن القرار قد يكون بداية لتفعيل دور اللجان والشعب النوعية بالغرفة، لافتين إلى أن التجار والمنتسبين فى حاجة لهذا التفعيل نتيجة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية الراهنة.