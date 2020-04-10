الغرفة التجارية بالإسكندرية: تراجع مبيعات منتجات الألبان 20%

أكد عدد من أعضاء شعبة منتجات الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على تراجع المبيعات خلال الأيام الماضية بنسب متفاوتة، بعد الإقبال الكبير قبل أسبوعيين، مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد رامى المنوفى سكرتير شعبة شعبة منتجات الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على استقرار أسعار منتجات من جبن وألبان ، لافتاً إلى أن هناك حالة من الركود يشهدها سوق الألبان فى الأيام الأخيرة.

تراجع الاستهلاك لنقص القدرة الشرائية

وأضاف المنوفى لـ” المال” أن هذا الركود نتيجة لتراجع الاستهلاك الذى بدأ يشهده السوق مؤخراً مرجعاً ذلك لنقص القدرة الشرائية لدى بعض الفطاعات فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية المترتبة على تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد مؤخراً.

وأكد سكرتير شعبة منتجات الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن نسبة التراجع فى حركة المبيعات تتراوح من 20-30% من المبيعات مرجعاً ذلك لتواجد قطاعات من المواطنبن فى المنازل فى الفترة الحالية.

وأشار المنوفى إلى وجود استثناء لقرار الحظر لمحلات السوبر ماركت وبيع الأغذية خلال فترة الحظر.

كما أشار إلى ان هناك حالات لسيارات تحمل الألبان والمواد الغذائية والتى تواجه صعوبات فى بعض الأحيان فى الوصول للمحال فى أوقات الحظر رغم استثنائها، موضحا أن هذا يدفع الكثيرين لإتمام عملية النقل للسلع الغذائية فى ساعات النهار قبل بداية الحظر.