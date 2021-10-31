الغرفة التجارية بالإسكندرية تدعو للمشاركة في مؤتمر «ICT Powering MED» بالقاهرة

دعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وCEEBA ومع شركائهم من إسبانيا وإيطاليا واليونان وفلسطين والأردن، للمشاركة في مؤتمر “ICT Powering MED”، في الـ10 من نوفمبر، في معرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في إطار مشروع “ميد بيرلز” الممول من الاتحاد الأوروبي ومشروع منصة iHERITAGE ICT MED، وسيجمع المؤتمر بين خبراء السياحة في البحر الأبيض المتوسط والتسويق الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتقديم التقنيات الجديدة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأعمال السياحية والتسويق. كما سيعطي المؤتمر نظرة ثاقبة على الاتجاه الناشئ للسياحة البطيئة الذي يروج له مشروع “ميد بيرلز”.

وفى سياق متصل، التقى أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض “ASCAME” ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية قبل أيام ، أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، بحضور نائب رئيس اتحاد منظمات أعمال حوض البحر المتوسط “BUSINESSMED” وطارق توفيق، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

وخلال اللقاء تمت مناقشة دور اتحادات الأعمال الأورومتوسطية “MedAlliance”، في التواصل بين دول البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى مناقشة أهمية عدة مشاريع تابعة للاتحاد الأوروبي، كبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط ” CBC MED”، ومشروع تعزيز منظّمات دعم الأعمال وشبكات الأعمال “EBSOMED”، المموّل من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف تلك المشاريع إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إضافة إلى دعم الابتكارات والممارسات الإدارية الجديدة.

كما كان هناك تركيز خلال اللقاء على أهمية توسيع برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط “”ENI CBC Med، ودعم التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والشركات المتوسطية، من أجل منطقة متوسطية أكثر تنافسية وابتكارية وشمولية ومستدامة.

ومن جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لدعم جهود البحر الأبيض المتوسط لمكافحة تغير المناخ، وحماية البيئة، وضمان أنظمة غذائية مستدامة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قد خصص 7 مليارات يورو للجوار الجنوبي على مدى السنوات الست المقبلة.

وعقب الاجتماع، غرد المفوض فارهيلي عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، قائلًا، “مناقشة ممتعة الليلة مع ممثلي مجتمع الأعمال في مصر حول إمكانات الشراكة المتجددة والأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية”.

جاء ذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، ورئيس وحدة شمال إفريقيا فيليب ميكوس ، ورئيس قطاع التعاون الإنمائي بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر إبراهيم لافيا.