الغرفة التجارية بالإسكندرية تخطط لإطلاق منصة إلكترونية

تستعد الغرفة التجارية بالإسكندرية ، لإطلاق منصة إلكترونية لأعضائها، ومقرر أن يتم الإعلان عن تنفيذ هذا النظام وتفعيله ودخوله حيز التطبيق مع احتفالات الغرفة باليوبيل الماسى بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها منتصف الشهر الجارى.

وأضاف مصدر مطلع لـ«المال» أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تستهدف مواكبة التكنولوجيات والخدمات الإلكترونية، ومن ثم جاءت فكرة إطلاق بوابة إلكترونية تفاعلية ذكية.

وأوضح أن الغرفة تعاقدت بالفعل مع إحدى الشركات المتخصصة فى نظم المعلومات والتى تنفذ حاليا أعمال الإعدادات لاستخدام البوابة الإلكترونية التفاعلية الذكية.

وأشار إلى أنه سيتم من خلال تلك البوابة تقديم كل الخدمات الحديثة الرقمية لمنتسبيها، ليستطيع من خلالها الحصول على كافة الخدمات التى يحتاجها من الغرفة.

ولفت إلى أنه ستتاح أعمال الدفع الإلكترونى عبر البوابة الإلكترونية التفاعلية للغرفة، حيث تقوم المنظومة بتحديد تكلفة الخدمات التى يحتاجها كل منتسب، ومن ثم يستطيع أن يسددها عن بعد نظير استخراج كافة الشهادات المتاحة.

تجدر الإشارة إلى أن احتفالات مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ستقام يوم 13 أكتوبر الجارى والتى تأتى بالتزامن مع مرور 40 عامًا على اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط «الإسكامى».

ويجمع «الإسكامى» أكثر من 500 غرفة من 23 دولة مطلة على البحر الأبيض، ويجمع أكثر من 22 مليون شركة، ويرأسه أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية.

ومنذ عام 1982 هو الممثل الرسمى للقطاع الخاص لدى الاتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط، ويشارك رسميا فى الاجتماعات الوزارية الأورومتوسطية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والشئون الاقتصادية.

