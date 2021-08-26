الإسكندرية

الغرفة التجارية بالإسكندرية تختتم فعاليات دورة إعداد وتأهيل الخريجين لسوق العمل

خلال ختام فعاليات الدورة الثانية لإعداد وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل.
معتز محمود 4:46 م, الخميس, 26 أغسطس 21 4:46 م, الخميس, 26 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اختتمت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية لإعداد وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق،  والدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق، والدكتور سعيد عبد العزيز رئيس كلية التجارة بجامعة الإسكندرية السابق، والأستاذ مجدي عبد العزيز أمين لجنة الممول والضريبة بغرفة الإسكندرية.

وتأتي تلك الدورة في إطار سعي الغرفة التجارية بالإسكندرية الدائم لخدمة مجتمع الأعمال ومنتسبي الغرفة وحرصًا منها على دعم شباب الخريجين لإعدادهم وتأهليهم لسوق العمل.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يوافق على مقترح تشغيل العيادات بالمستشفيات في الفترة المسائية

وتم تنظيم تلك الدورة خلال الفترة من ٣١ يوليو حتى ٢٦ من شهر أغسطس الجاري، لخريجي كليات التجارة والحقوق عن سنوات من 2016 حتى 2020.

وتضمنت المواد التدريبية النواحي النظرية والتطبيقية لقوانين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية والتأمينات، والاستثمار، والضريبة العقارية، مع مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده وزارة المالية متمثلة في الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية والتسجيل المسبق للشحنات وتكويد السلع والخدمات.

اقرأ أيضا  الموانئ المصرية تستقبل 524 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

وقام بالتدريب نخبة من أساتذة جامعة الإسكندرية وقيادات سابقة وحالية بوزارات المالية والتأمينات والاستثمار.

وأوضح رئيس “الغرفة التجارية بالإسكندرية ” أن التحدي الأكبر لمصر في الفترة المستقبلية هو خلق فرص عمل لشباب هذا الوطن، وذلك لن يأتي إلا بزيادة الاستثمارات سواء المحلية أو جذب استثمارات أجنبية، ولذلك لا بد أن يكون مناخ الاستثمار في مصر جاذب للاستثمار، لكي نستطيع خلق فرص عمل وبالتالي رفع مستوى المعيشة.

وأشار إلى أهمية أن يكتسب الشباب الحد الأدنى من الجانب العملي ومزجه بالدراسة الأكاديمية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المستقبلي لتدريب الخريجين بشكل عملي خاصة خريجي كليات التجارة والاقتصاد.

اقرأ أيضا  استرداد قطعتي أرض بإجمالي 19 فدانا و18 قيراطا من غير الجادين بوادي النطرون

وفي ختام كلمته أكده أنه خلال المرحلة المقبلة ستستكمل الغرفة التعاون المثمر بين جامعة الإسكندرية، لتقديم مزيد من الدورات في مجالات مختلفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

من ١٤٠ إلى ٢٢٥.. مطروح تعتمد حد القبول بالمرحلة الثانية بالثانوي العام والفني والتجاري

معتز محمود 2:34 م, الخميس, 26 أغسطس 21

وضع اللمسات النهائية لمشروع تطوير محطة مصر بالإسكندرية (صور)

السيد فؤاد 11:07 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ يدرج مؤتمر مارلوج في نسخته الـ11 ضمن أجندته

السيد فؤاد 9:00 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

عقد الاجتماع الخامس للجنة إعداد دليل تطوير البنية التحتية لتنشيط السياحة

السيد فؤاد 7:56 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

استرداد قطعتي أرض بإجمالي 19 فدانا و18 قيراطا من غير الجادين بوادي النطرون

السيد فؤاد 2:38 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

«مركز البحوث» يقود أول تجمع حكومي صناعي أكاديمي في مجال الطاقة والنقل النهري

السيد فؤاد 2:25 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21