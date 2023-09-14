الغرفة التجارية بالإسكندرية تتابع الاستعدادات لموسم عودة المدارس

عقدت شعبتا تجار الورق والمكتبات والطباعة والملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعا مشتركا ضم عددا من قيادات مديرية التموين بالإسكندرية بهدف مناقشة وبحث بعض القضايا .

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية وحضره جمال عمار وكيل مديرية التموين بالإسكندرية مديرعام الرقابة بالمديرية ، بالإضافة إلى أحمد مدير عام إدارة التجارة الداخلية بالمديرية .

وطرح محمد ياسو رئيس مجلس إدارة شعبتي تجار الورق والمكتبات والطباعة في الغرفة بعض الصعوبات التي تواجه القطاع في الفترة الراهنة .

وأوضح أن هناك نقصا فى بعض الخامات ومنها الأوراق التى لا يتم استيرادها ما يكون له تداعيات على السوق المحلية والمستهلكين .

من جانبه أكد جمال عمار وكيل مديرية التموين بالإسكندرية على أن هناك تمنيات أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع الجهات الرقابية بهدف التعاون والانضباط .

وأضاف عمار، نتمنى أن يكون هناك وعي من التعاون المستمر والمستدام ، لافتاً إلى أن مديرية التموين منوط بها عمليات الرقابة الداخلية والأسعار .

كما طرح مسؤلو مديرية التموين خلال اللقاء بعض التشريعات التى توضح أن الملابس التى لها علامة تجارية مسجلة يكون لأصحاب العلامة حق استغلالها ويجب عدم تقليدها .

وبدوره أكد أشرف جويا رئيس مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك علاقة متداخله مع مديرية التموين بحكم محلات ومصانع التجار ، ما يستوجب أن نساعدهم فى عملهم ويساعدونا في عملنا .

وخلال هذا اللقاء تم طرح إقامة معرض أهلاً مدارس والتنسيق مع الغرفة بالنسبة للتجار الراغبين في الاشتراك في هذا المعرض .