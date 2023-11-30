الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع 20 شركة روسية التعاون المشترك

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدا روسيا تجاريا، بالتعاون مع المركز الروسي للتصدير، ومجموعة من الشركات الروسية، وضم الوفد ٢٠ شركة روسية.

حضر اللقاء بافيل كسيدي القنصل العام الروسي وعدد من ممثلي الشركات الروسية وأعضاء مجلس الإدارة في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، والمهندس البديوي السيد وأحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية، وعدد من ممثلي الشركات المصرية.

وقدم أشرف أبو إسماعيل عضو مجلس الإدارة نبذة عن تاريخ الغرفة، ودورها في تطوير قطاعي التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الروسية ممتدة منذ ما يزيد عن 80 عامًا، وهناك تعاون في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

كما أكد بافيل كسيدي القنصل العام الروسي أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والروسية في العديد من القطاعات.

وأضاف أن أبرز تلك القطاعات الحاصلات الزراعية والمنشآت الطبية ومزارع الدواجن والمراكز والمنشآت الطبية والمستشفيات ومصانع المبردات وخدمات التبريد وتكنولوجيا المعلومات.

كما شمل اللقاء البحث حول تنمية العلاقات الاقصادية في المجالات التالية قطاع السياحة والنقل الدولي والبناء والإنشاء والقطاع الفندقي.