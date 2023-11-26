الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع وفد روسي التعاون في الحاصلات الزراعية والمنشآت الطبية

تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية نهاية الأسبوع الجاري لقاءً مع وفد روسي تجاري، وذلك بالتعاون مع المركز الروسي للتصدير ومجموعة من الشركات الروسية، والتي تتطلع لمقابلة الشركات المصرية في عدد من القطاعات في مقدمتها الحاصلات الزراعية والمنشآت الطبية.

وأعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عن لقاء وفد روسي تجاري في عدد من القطاعات التالية أبرزها الحاصلات الزراعية و المنشآت الطبية ومزارع الدواجن والمستشفيات و مصانع المبردات وخدمات التبريد، فضلاً عن تكنولوجيا المعلومات.

كما يشمل الوفد تخصصات العاملين بالمجال السياحي والنقل الدولي ومكاتب التصميمات الهندسية وشركات البناء والإنشاء، المولدات الكهربائية و العاملين بالقطاع الفندقى ، علاوة على مكاتب الخاصة بالتصميمات ثلاثية الأبعاد.

كما يضم الوفد مصانع إنتاج الأيس كريم والمشروبات الغازية ومواقد الديزل للغلايات ومصانع المضخات منخفضة الطاقة والمكابس وشركات الأمن الغذائي ومصانع إنتاج وتصنيع معدات الحفر وموردين لأنظمة الأمن الغذائي.

كما يضم الوفد ممثلين من المعاهد الفنية والمعاهد العليا ( القسم الهندسي)و أساتذة جامعيين في مجال الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات ، فضلاً عن شركات تنسيق وتخطيط المدن والعاملين بالقطاع الهندسى وشركات توظيف لإلحاق الدارسين بالخارج.

كما يضم الوفد تخصصات مصانع اللحام وشركات بحاجة لوصلات عبر القمر الصناعي وشركات الشحن ونقل البضائع على الحاويات من الموانئ المصرية للخارج.

يعقد الاجتماع الخميس 30 نوفمبر في تمام الساعة الـ٣ عصرًا بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية .