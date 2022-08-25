الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث المعوقات مع رئيس الضرائب الأسبوع المقبل

علمت “المال” أن الغرفة التجارية بالإسكندرية ستعقد اجتماعا موسعا مع عدد من أعضائها من الشعب واللجان المختلفة ومنتسبي الغرفة، مع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد، وذلك لعرض المعوقات والمشكلات الضريبية مطلع الأسبوع القادم .

ومن المقرر أن يشهد اللقاء الذى تنظمه الغرفة لمنتسبيها مع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد حضور عدد من قيادات المصلحة وممثلين لبعض المأموريات الضريبية بالإسكندرية .

وأضافت مصادر في الغرفة التجاربة بالإسكندرية لـ “المال” أنه تم إبلاغ عدد من رؤساء الشعب واللجان النوعية التابعة للغرفة لتحديد مطالبهم لعرضها على رئيس المصلحة خلال الاجتماع المرتقب.

وأوضحت المصادر أنه لن يتم عقد الاجتماع فى مقر الغرفة التجارية ، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع يوم السبت المقبل فى إحدى القاعات الشهيرة التابعة لأحد المجمعات التجارية شرق المدينة .

وشهدت الأسابيع الماضية عدة اجتماعات لبعض اللجان والشعب النوعية بالغرفة كان محورها القضايا الضريبية بحضور عضاء لجنة الممول والضريبة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية.

كانت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة محمد حفني عضو مجلس إدارة “غرفة الإسكندرية”، قد نظمت لقاءً مؤخراً مع عدد من خبراء الضرائب بإدارة الحاسب الآلي بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك لمناقشة التسجيل للفاتورة الإلكترونية على بوابة الضرائب المصرية.

كما تم استضافة ممثلي شركة مصر المقاصة، لشرح كيفية التسجيل عن طريق الشركة تيسيرًا على منتسبي الغرفة.

وتضم الغرفة التجارية بالإسكندرية، مركز “تميز” لخدمات التجار، هو مبادرة أطلقتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية منذ عام 2009، وهو أول مركز من نوعه في الإسكندرية، حيث يقدم خدمات حكومية للتجار.

يعد المركز همزة الوصل بين التجار والخدمات الحكومية المختلفة، ويجمع مركز التميز جميع الخدمات التي يمكن أن يحتاجها التاجر في مجال ممارسة التجارة، كالآتي خدمات شهادات الغرفة التجارية، خدمات السجل التجاري، خدمات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خدمات مصلحة الضرائب المصرية، خدمات مصلحة الجمارك.