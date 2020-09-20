الغرفة التجارية بالإسكندرية: الأوضاع الاقتصادية تدفع التجار لعدم زيادة سعر الأجبان

أكد عدد من أعضاء من شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية، على حدوث زيادات فى أسعار الجملة لبعض الأجبان ومنتجات الألبان خلال الأسابيع الماضية نتيجة تراجع معدلات الإنتاج ، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تحد من قدرة التجار على زيادة الأسعار على المستهلك.

وأوضح رامى المنوفى سكرتير شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية ،أن هناك زيادة فى أسعار بعض أنواع الأجبان خاصة الجبن الأبيض والرومى.

وأضاف لـ “المال” أن قيمة الزيادة فى أسعار الجملة لصفيحة الجبن الأبيض تتراوح من 50 – 60 جنيها ، ليصبح سعر الصفيحة فى المتوسط 550 جنيها بدلاً من 500.

ارتفاع سعر الجملة لقرص الجبن الرومى ليتراوح من 900 -950 جنيها بدلاً من 850

وأشار المنوفى إلى أن الزيادة شملت أيضاً الجبن الرومى ليتراوح سعر الجملة للقرص من 900 -950 جنيها بدلاً من 850 جنيها.

وأوضح سكرتير شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه على الرغم من هذه الزيادات فى أسعار الجملة فإن بعض التجار تتحمل تلك الزيادات ويستمر للبيع للمستهلك بنفس الأسعار نتيجة الظروف الحالية ، وعدم قابلية السوق لتلك الزيادة.

وأرجع الزيادة فى الأسعار لارتفاع اللبن البقرى التى يتم استلامه من المزارعين خلال الفترة الحالية بسبب أنخفاض كميات الألبان البقرى المتاحة بالسوق فى فصل الصيف ، حتى مع ثبات الطلب.

وأشار المنوفى إلى أن ظاهرة تراجع الإنتاج من الألبان خلال شهر الصيف هى أمر طبيعى ويحدث بشكل سنوى نتيجة تراجع إنتاجيات الأبقار فى تلك الفترة ، حيث غن معدلات إدرار اللبن تزداد خلال أشهر الشتاء يناير وفبراير ومارس عنها فى فصل الصيف.