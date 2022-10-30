الغرفة التجارية بالإسكندرية: أسعار المواد الغذائية مستقرة رغم ارتفاع الدولار

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أسعار المواد الغذائية مستقرة، ولم تشهد أي ارتفاعات تُذكر بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأضاف المنوفي، في بيان، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على تجار المواد الغذائية في مصر، مؤكدا أن الشعبة ليست هي المنوطة بتسعير المنتجات.

وتابع: الشعبة طالبت في وقت سابق عدة جهات على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بكتابة أسعار البيع على المنتجات التي تصل إلى المستهلكين، مؤكدا أن دور التجار هو إيصال المنتج والخدمة بأفضل جودة إلى المواطنين.

وشدد على أن ارتفاع أسعار المنتجات أو المواد الغذائية، لا يصب في مصلحة التجار، مؤكدا أن جميع التجار يعملون وفق استراتيجية تتضمن تحقيق هامش ربح محدد، لا يتغير مع تغير الأسعار بالزيادة أو الانخفاض ، موضحا ان ارتفاع الدولار لم يؤثر حتى الآن على المواد الغذائية.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن انخفاض أسعار المنتجات والمواد الغذائية، يصب في مصلحة التاجر، حيث يسهم انخفاض الأسعار في تحقيق مبيعات كبيرة، تساعد على توفير سلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق هامش ربح مرضي للتجار في نفس الوقت.