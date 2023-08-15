الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تستقبل وفدا روسيا تجاريا الأسبوع المقبل

تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لقاء مع وفد روسي تجاري، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بإقليم كراسنودار، والمكتب التجاري الروسي بمصر، والقنصلية الروسية، وعدد من الشركات الروسية، والتي تتطلع لمقابلة الشركات المصرية في عدد من القطاعات .

وتنظم الغرفة التجارية اللقاء لحضور الشركات المصرية الراغبة فى المشاركة في عدد من القطاعات وهى القطاع الغذائي و قطاع الطاقة الكهربائية و قطاع مصافي البترول و شركات إعادة تدوير النفايات و قطاع التعدين و المنشآت الطبية و مصانع اللحوم والمجازر ومزارع الدواجن و مصانع القطن و مصانع الورق و المعدات المنزلية ومولدات الديزل.

ومن المقرر عقد اللقاء يوم الأحد الموافق ٢٧ أغسطس، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الغرفة.

للحضور برجاء إرسال البيانات كاملة وتأكيد الحضور بسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة، عبر الإيميل التالي: [email protected]